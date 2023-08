Serie C, ufficiali i calendari: nel girone C subito Catania-Crotone, il Messina a Cerignola | TABELLONE

StrettoWeb

Sono stati ufficialmente stilati i calendari dei tre gironi di Serie C, in seguito alla definizione degli organici. Si comincia il 3 settembre, si finisce il 28 aprile e poi spareggi. Nel girone C, salta subito all’occhio – alla 1ª giornata – lo scontro Catania-Crotone. Il Messina di Modica andrà invece a casa dell’Audace Cerignola, mentre l’esordio casalingo al momento ha l’avversario incerto: sul calendario c’è infatti una “X”, in attesa del ripescaggio della Casertana.

Derby Messina-Catania previsto per il 10 dicembre, con ritorno al Massimino per il 14 aprile. Crotone-Messina sarà invece il 29 ottobre, con ritorno in Sicilia il 6 marzo. Di seguito il tabellone con il calendario.

Il calendario dell’Acr Messina

Il calendario del Crotone

Il calendario del Catania