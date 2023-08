Acr Messina, “le condizioni dello stadio a seguito dei concerti ci allarmano”: Sciotto sollecita Basile

StrettoWeb

“Le notizie che apprendiamo dalla stampa sulle condizioni del terreno di gioco del Franco Scoglio, a seguito dei concerti ci allarmano. Peraltro le foto che circolano in rete sul manto erboso ci preoccupano fortemente. Apprendiamo sempre dai giornali che il ripristino del tappeto verde potrebbe prolungarsi oltre il dovuto impedendo alla prima squadra di calcio di disputare in casa le prime partite della stagione. Se le notizie riportate venissero confermate, ciò avrebbe innegabili ripercussioni sulla programmazione societaria”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale dell’Acr Messina firmata dal suo Presidente dell’Acr Messina Pietro Sciotto.

I diversi concerti tenutisi in queste settimane sul terreno di gioco del San Filippo hanno preoccupato il club. “Gli ispettori della Lega nei giorni scorsi sono stati a Messina per un sopralluogo e siamo allarmati perché hanno trovato una situazione complicata. Peraltro ad oggi non ci è dato sapere se e quando inizieranno i lavori e soprattutto quando finiranno. Invitiamo il sindaco Federico Basile ad attenzionare la questione perché questo stato di incertezza non ci mette nelle condizioni ideali di poter operare nell’interesse della nostra tifoseria”, si legge ancora.

“Più che all’Acr Messina, Palazzo Zanca deve risposte ad una piazza pronta a ripartire per una nuova stagione sportiva che ci auguriamo tutti – noi stiamo facendo la nostra parte – possa regalare le soddisfazioni che merita la città. Rimaniamo comunque fiduciosi nell’operato del sindaco, che ha dimostrato grande attenzione nei confronti del calcio essendo il primo cittadino è anche il primo tifoso del Messina”, si conclude la nota.