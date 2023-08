Acr Messina, c’è il colpo Marco Firenze: l’annuncio social “particolare”

StrettoWeb

Dopo i giovani è il momento dei veterani, per l’Acr Messina. Qualche giorno fa, al termine dell’allenamento congiunto contro il Real Cotronei, li aveva anche “richiesti” (li attende) mister Modica. E così ieri è stato annunciato il difensore centrale Pacciardi e ora è la volta del colpo Marco Firenze, centrocampista.

La società lo ha praticamente annunciato in maniera “particolare”, con degli indizi che richiamano alla città toscana, cognome del calciatore. Firenze, però, in realtà è nato a Genova nel 1993 ed è cresciuto calcisticamente tra Chiavari Caperana e Parma, scalando poi le tappe fino alla Serie B con il Crotone. In cadetteria esperienze anche con Pro Vercelli, Salernitana e Venezia. Ultima esperienza al Sangiuliano City, in Serie C.