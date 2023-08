StrettoWeb

Altro nuovo arriva in casa Messina, questa volta non un giovanissimo. E’ ufficiale infatti Federico Pacciardi, difensore centrale classe ‘95. “Con i suoi 1,87m si unisce in giallorosso il centrale Federico Pacciardi.

Benvenuto”, scrive il club.

Contratto annuale per Pacciardi, che ha al suo attivo due promozioni in C con Viterbese e Recanatese.