A Masella la Festa dell’Emigrante, il programma completo

di Claudia Pugliese- A Masella la Festa dell’Emigrante è giunta alla V edizione, il programma è molto ricco e vario. La festa, organizzata dall’associazione culturale Vincenzo Luca Romeo in collaborazione con la parrocchia S.s. Cosma e Damiano di Masella, le associazioni del territorio, si terrà dal 4 al 6 agosto nella piazza sottostante la Chiesa dei S.s. Cosma e Damiano e nella piazzetta del borgo antico. L’evento è patrocinato dalla città metropolitana di Reggio Calabria e a titolo gratuito dal comune di Montebello Ionico e dal comune di Roghudi. La manifestazione verrà inaugurata venerdì 4 alle 9:30 del mattino, all’Accesso Point Area Grecanica di Roghudi, con un “Dialogo sul tema dell’emigrazione ieri e oggi”. In questa occasione verranno premiati gli emigranti associati più attivi e generosi all’estero e in Italia. I ragazzi dello Sprar di Montebello Jonico esporranno la loro mostra fotografica. Nel pomeriggio seguirà l’animazione in piazza per i più piccoli con i gonfiabili, ma anche i giochi antichi a cura dell’associazione “I Fossatesi nel Mondo”.

La serata continuerà con degustazioni e film in piazza. Sabato 5 agosto, è prevista una mattinata all’insegna dell’arte nella Piazzetta della parte antica di Masella, dove verranno realizzati i Laboratori di arte urbana e mostra pittorica a cura dell’associazione culturale Kronos Arte – laboratorio delle arti. Seguiranno l’attività dedica ta alla natura a cura dell’associazione “Mondo Verde” e il laboratorio dell’antica arte della tinteggiatura delle stoffe con i fiori freschi, a cura dell’associazione “Terra mia”. Dalle ore 20:00 gli stand degustativi dell’Accademia delle Imprese Europa e la Sagra della “Guasteda” delizieranno i palati. Il sabato sera alle ore 21:00 è prevista la V edizione della rassegna poetica “Sud in rime” in vernacolo e lingua italiana, intervallata dalle musiche della tradizione e i suonatori di lira, organetto e tamburello del territorio, con la partecipazione del poeta-cantastorie Gianni Favasuli.

Durante questa serata verrà esposta una mostra fotografica intitolata “I tempi che furono”, raccolta di foto antiche tra gli abitanti di Masella. Si concluderà la serata con la premiazione di un emigrante che svolge un lavoro di pubblica utilità. Domenica 6 agosto, alle ore 19:00 nel Campetto parrocchiale di Masella verrà celebrata la Santa messa in onore degli emigranti. A seguire i giganti Mata e Grifone a suon di musica, che allieteranno i bambini per le vie della borgata, a cura del gruppo folkloristico di Agatini. Alle 20:30 ci sarà la degustazione del panino con la salsiccia e la peperonata. Alle 21:30 seguirà il karaoke: “Canta con noi live con Maicol e Cinzia” in piazza Chiesa. La manifestazione si concluderà con la premiazione dell’emigrante che ha saputo trasportare altrove la calabresità e si chiuderà con “U ballu du Sceccu”, a cura di Beniamino Scopelliti.