La storia di Andrea: dalla Sicilia a Londra con un biglietto di sola andata verso il successo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lui si chiama Andrea Puccio, ha 27 anni ed è un giovane siciliano che ha lasciato la sua amata isola per partire alla volta di Londra. Originario di Carlentini, nel siracusano, Andrea è il fondatore di @latualondraofficial una pagina Instagram e Facebook che conta rispettivamente oltre 60.000 e 100.000 followers. Nata come una semplice pagina ludica, oggi La tua Londra è il più seguito tour operator londinese per turisti Italiani.

“Sono partito per Londra nel 2015, subito dopo il diploma al liceo artistico, a 19 anni. Ho fatto la valigia e un biglietto di solo andata – ci racconta Andrea -. C’ero già stato in vacanza l’anno precedente e me ne ero innamorato. Non volevo fare università, ma alla fine mi sono laureato a Londra, anni dopo, sebbene non lo avessi previsto. Dopo il diploma non avevo le idee chiare su cosa studiare, dunque cercavo lavoro. Non sapevo quanto sarei rimasto a Londra, non conoscevo l’inglese e sapevo dire solo ‘hallo’ e nient’altro“, racconta Andrea sorridendo.

“Ai primi colloqui di lavoro non è stato semplice capire le domande e rispondere, ma ho trovato opportunità che in Sicilia non mi sarei sognato. Ho iniziato a lavorare come commesso in un negozio di abbigliamento. In seguito sono riuscito a diventare store manager“, ci dice Andrea con un pizzico di giustificato orgoglio.

Ma perché la scelta di trasferirsi proprio a Londra? “Mi sono innamorato di questa città. Avevo degli amici che vivevano qui. Londra è costosissima, i miei genitori inizialmente mi hanno sostenuto, ma io sempre cercato un miglioramento lavorativo perché volevo essere indipendente“. “Gestivo le mie entrate da solo e questo mi ha fatto crescere molto in fretta in quel periodo. Poi mi è venuta l’idea di voler comunicare e raccontare Londra nella mia lingua, l’italiano, così ho aperto la pagina Facebook ‘La tua Londra’“.

Nasce così la pagina social dove, inizialmente, Andrea pubblicava “solo foto con descrizioni in italiano, ma non avevo tempo per dedicarmici come volevo. Sono riuscito a concentrarmi sempre più sulla pagina durante il periodo del Covid. Non mi vedevo più a lavorare in un negozio, ero store manager e non mi mancava nulla, ma avevo ancora 24 anni e dunque mi sono iscritto all’università. Ho studiato marketing e mi sono laureato quest’anno“.

Andrea ha così deciso di fare il grande salto: ha lasciato la posizione da store manager e ho iniziato a lavorare part-time, guadagnando così tempo da dedicare alla pagina social. “Due ore al giorno in più libere hanno fatto la differenza“, spiega. “Quello che facevo piaceva e funzionava e ora mi ritrovo ad avere la pagina su Londra più seguita“.

Successivamente è nato anche il sito web. “Fino allo scorso dicembre il mio obiettivo era fare video e pubblicarli, poi ho pensato ad un business e quindi siamo diventati un tour operator a Londra per italiani. Organizziamo tour per la città, con un team di quattro guide, più una ragazzo che gestisce l’aspetto finanziario. Della gestione delle pagine, soprattutto Instagram, me ne occupo io personalmente“, conclude Andrea.