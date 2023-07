Reggio: alla Pinacoteca Civica l’esposizione dei Tritoni dell’antica fontana Pescheria

StrettoWeb

Si è svolto nella giornata di oggi l’evento “Passeggiata Patrimoniale Liberty” organizzato dall’associazione Scalinata Monumentale di Via Giudecca per celebrare l’Art Nouveau a Reggio Calabria in occasione della Nouveau Week. L’itinerario, a piedi, ha previsto un percorso ad anello che è partito dalla scalinata monumentale per costeggiare i numerosi esempi architettonici del liberty reggino sino ad approdare a piazza Italia, con visita a palazzo Alvaro. La tappa finale, in Pinacoteca, ha consentito ai partecipanti di rivedere i Tritoni dell’antica fontana Pescheria, esposti per l’occasione su supporti realizzati dall’Accademia delle Belle Arti.

L’assessore alla cultura Irene Calabrò, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “i tritoni rimossi e messi in sicurezza, sono stati conservati, finora, nel caveau della Pinacoteca Civica, decideremo a breve la nuova collocazione dei preziosi oggetti”.

