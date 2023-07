Reggio Calabria, straordinaria opera d’arte condivisa in via Marina: automobilisti protagonisti delle “strisce pazze”, sarà la nuova attrazione del secolo | VIDEO

StrettoWeb

Che il Lungomare di Reggio Calabria sarebbe stato chiuso nuovamente dopo la posa dell’asfalto per realizzare la segnaletica orizzontale inspiegabilmente non completata in precedenza, lo avevamo già scritto su StrettoWeb nelle scorse settimane denunciando la modalità “ad minchiam” dei lavori in corso in questa pazza estate reggina. Mai, però, pensavamo che i nostri amministratori comunali ci avrebbero potuto sorprendere così tanto: non solo hanno riaperto il cantiere dopo aver posato l’asfalto senza realizzare le apposite strisce, ma adesso le stanno dipingendo senza chiudere la strada!

Se non è chiaro cosa stanno combinando, basta osservare il video a corredo dell’articolo: stanno realizzando la segnaletica orizzontale mentre auto, moto, bus, bici, monopattini e chi più ne ha più ne metta, transita regolarmente. Alla fine la via Marina alta sarà un dipinto di arte astratta o contemporanea, fate voi. Bellissimo: ci mancavano le mostre a Villa Zerbi, adesso da Villa Zerbi si vedrà la mostra più originale al mondo. Stasera vi proporremo le foto ad “opera d’arte” finita. Un grandissimo esempio di coinvolgimento pubblico dei cittadini nella realizzazione artistica: tutti coinvolti per esprimere arte in riva allo Stretto. Se volete, siete ancora in tempo per partecipare: prendete l’auto e fiondatevi sul Lungomare facendo zig zag sulle strisce appena verniciate. L’effetto sarà bellissimo, e ne sarete personali protagonisti.

Che bella la vita a Reggio Calabria! Che ne sanno nel resto del mondo…