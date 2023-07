StrettoWeb

Vorremmo raccontarvi solo quanto è bella Reggio Calabria. Quanto è suggestivo, evocativo, romantico, passeggiare sul Lungomare. Vorremmo raccontarvi perché vale davvero la pena vedere questa città e viverla, anche da semplici turisti. E cerchiamo anche di farlo, ma ogni giorno, nostro malgrado, ci ritroviamo costretti a raccontare storie di ordinari disservizi a Reggio. Oltre ai rifiuti, ormai fuori controllo, la grave carenza idrica con la quale la città sta affrontando questi giorni di caldo sta diventando non solo un’emergenza ma un vero e proprio dramma.

Tutte le zone di Reggio sono più o meno colpite da questa piaga, come abbiamo ampiamente documentato nei giorni scorsi anche con testimonianze dirette. In alcune aree, però, la situazione è diventata insostenibile. E’ il caso di Croce Valanidi, frazione di Reggio, sulle colline della zona sud, che si ritrova senz’acqua da settimane. I disservizi alla rete idrica sono iniziati circa quindici giorni fa, ma si sono drammaticamente intensificati questa settimana. Attualmente, in base alle testimonianze raccolte, circa il 50% delle abitazioni non hanno acqua. I cittadini sono disperati. Numerose le segnalazioni effettuate al Comune, ma le risposte, per ora, non sono arrivate.