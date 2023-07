Situazione drammatica a Reggio Calabria: rifiuti fuori controllo, è (di nuovo) emergenza

StrettoWeb

Siamo giornalisti e le parole sono il nostro pane quotidiano. Ma ne siamo quasi a corto. Il grido di allarme che da tempo, noi insieme a tanti cittadini, cerchiamo di lanciare, sembra cadere ogni volta nel vuoto. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La situazione dei rifiuti, a Reggio Calabria, è ormai fuori controllo. In centro come in periferia. E’ una condizione di emergenza che ormai conosciamo, purtroppo, ma alla quale non possiamo e non dobbiamo assolutamente abituarci.

Le foto nella gallery scorrevole in alto sono state scattate nei pressi della stazione di Santa Caterina dai nostri lettori. Una situazione fuori controllo. Un’emergenza rifiuti talmente drammatica da destare preoccupazione, anche per la salute pubblica. Il caldo che nei prossimi giorni aumenterà anche alle nostre latitudini non farà altro che peggiorare la situazione. Insomma, l’estate reggina come sempre riesce a distinguersi da tutte le altre. Se non altro per l’odore nauseabondo.