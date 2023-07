Reggio Calabria, grande successo per la presentazione del libro di Demetrio Naccari Carlizzi e Domenico Marino al Circolo del Tennis

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ieri sera al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” si è svolta la presentazione del libro di Demetrio Naccari Carlizzi e Domenico Marino “Le politiche pubbliche nell’era digitale, un nuovo paradigma armonico” edito da Rubettino. Alla presenza degli autori e con un pubblico molto numeroso e qualificato, sono stati sviscerati molti aspetti di un volume che è il risultato di uno studio scientifico sugli strumenti digitali di ultima generazione nella pratica dell’amministrazione pubblica.

All’incontro, moderato dal direttore di StrettoWeb Peppe Caridi, ha partecipato anche il Sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, portando la propria testimonianza di buona amministrazione anche grazie agli strumenti digitali e innovativi, mentre il Sindaco Paolo Brunetti e il Sindaco Metropolitano Carmelo Versace hanno portato i saluti dimostrando con la loro presenza una particolare attenzione non solo all’autorevolezza degli autori, ma anche ai contenuti del volume che può trovare una applicazione concreta anche nella amministrazione locale di Reggio Calabria.

Gli autori hanno evidenziato le grandi opportunità fornite dagli strumenti digitali e, in ultimo, anche dall’intelligenza artificiale, senza ignorare i rischi che l’innovazione comporta ma sottolineando l’importanza – anche per i pubblici amministratori degli enti locali – di adattarsi al cambiamento e guardare alle novità come un’opportunità anziché come un ostacolo. Particolare il focus sulla Calabria e sulle opportunità di rilancio e sviluppo del territorio tramite buone pratiche di amministrazione pubblica proprio grazie agli strumenti digitali, con riferimenti specifici alla sanità, al trasporto pubblico locale ma anche all’energia.