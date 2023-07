Reggio Calabria: capannone agricolo in fiamme, morti gli animali

StrettoWeb

Gli incendi continuano ad attanagliare la Calabria e in particolare il territorio reggino. Nel comune di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, un incendio di vegetazione ha interessato anche un capannone agricolo utilizzato come stalla e per il rimessaggio di foraggi. Il fuoco ha interessato la struttura, causando ingenti danni. Alcuni animali presenti nella struttura sono morti.

Nel corso della notte, su richiesta della Sala Operativa Regionale dei vigili del fuoco Calabria, il Centro Operativo Nazionale ha disposto l’invio di uomini e mezzi dal comando di Messina e due moduli di colonna mobile in assetto AIB dalla Campania e dal Lazio in supporto al dispositivo di soccorso messo in campo dal comando di Reggio Calabria.

Nel cosentino le criticità si sono verificate nell’Alto Ionio dove nella notte sono stati convogliati uomini e mezzi dai distaccamenti della provincia, una squadra dal comando di Crotone ed un modulo di colonna mobile in assetto AIB dalla regione Molise. Molti anche gli interventi anche nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.