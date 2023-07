Reggio Calabria circondata dagli incendi: evacuazioni in corso a Pentidattilo

StrettoWeb

I Vigili del fuoco sono impegnati da giorni a causa dell’ondata di caldo che sta interessando Reggio Calabria e provincia, in interventi per diversi incendi di bosco e vegetazione. Per quest’emergenza sono stati inviati anche i rinforzi da Campania e Lazio e diverse squadre da Messina. Questa sera sono in corso evacuazioni a Pentidattilo, frazione di Melito Porto Salvo, a causa degli incendi che stanno interessando il basso Jonio reggino.