Incendi, vergogna in Calabria: uomo brucia plastica vicino ad alberi secolari

“È successo poche ore fa a Petilia Policastro, nel crotonese. Un uomo – che l’autorità giudiziaria identificherà – stava bruciando plastica ed altro materiale infiammabile vicino ad alberi di ulivo secolari. È da questi sciagurati e vili comportamenti che nascono poi la stragrande maggioranza degli incendi. Il fuoco è stato prontamente spento, ma l’ignoranza ancora no. Un particolare ringraziamento va a tutti i volontari per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo quotidianamente per difendere il nostro territorio“.

E’ quanto scrive sulla propria pagina Facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a corredo della foto in calce.