Reggio Calabria, apocalisse a Mosorrofa per l’incendio: panico e fuga di massa, “rischiamo morti” | FOTO LIVE

Situazione sempre più drammatica a Mosorrofa, sulle colline di Reggio Calabria, dove da questa mattina sta divampando un enorme incendio che sta mettendo a rischio la vita delle persone. In tanti hanno abbandonato le case urlando nel panico mentre le fiamme hanno raggiunto diverse abitazioni, come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. La frazione reggina è in una sorta di inferno di caldo e fuoco: i volontari intervenuti per tutelare la popolazione ce la stanno mettendo tutta ma sono pochi e devono anche prendersi gli insulti della gente imbufalita e impaurita, che si sente abbandonata.

Effettivamente sul posto ci sono pochi soccorritori: i Vigili del Fuoco hanno difficoltà perchè il paese è senz’acqua quindi devono scendere in continuazione a valle a riempire le autocisterne. Pietro Marra, volontario della squadra anti incendio nautica San Gregorio, testimonia a StrettoWeb: “ho chiesto l’intervento delle autorità ma dalla Prefettura non attivano gli interventi aerei, hanno mandato solo una gazzella dei Carabinieri. Ci sono solo i Vigili del Fuoco ma sono in difficoltà perchè nel paese non c’è acqua, questa è Reggio Calabria, solo dopo che ci scappa il morto si capisce la gravità dei problemi. Nè Comune e nè Città Metropolitana sono intervenuti sul posto con i loro mezzi e uomini di Protezione Civile. Un appartamento è andato in fiamme in questi minuti e la situazione è davvero estrema”. La situazione è drammatica in zona Calvario e nei pressi del distributore di benzina. E’ allarme per gli anziani bloccati in sedia a rotelle dentro le case.

L’enorme nube di fumo provocata dal rogo ha avvolto tutta la città che è inglobata in una sorta di bolla infernale. L’atmosfera è diventata giallastra su tutta Reggio mentre la temperatura oscilla tra +42 e +43°C da oltre quattro ore.

Purtroppo la situazione degli incendi sta mettendo a dura prova tutto il Sud Italia quindi è comprensibile che le forze a disposizione delle autorità siano poche, ma l’auspicio è che per Mosorrofa si intervenga al più presto.