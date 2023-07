Un campo? No, una giungla! Il triste stato dell’ex impianto di Mosorrofa, tra erbacce e rischio incendi | FOTO

StrettoWeb

In principio era un campo di calcio, ora è diventata una giungla (e non ce ne vogliano le giungle…). Non siamo in chissà quale parte sperduta del pianeta, bensì a Reggio Calabria. Le foto a corredo evidenziano il grave stato di abbandono dell’ex campo sportivo di Mosorrofa. I pali di una porta si vedono a malapena, poi solo erbacce altissime e alberi.

La paura, con il rischio incendi di questi giorni, è che anche quell’area possa andare a fuoco. La segnalazione, con tanto di preoccupazione, arriva da una cittadina della zona: “Purtroppo in questi giorni si stanno verificando anche dalle nostre parti incendi e il campo, con tutte quest’erbacce secche, è vicino ad abitazioni, quindi la preoccupazione è legata anche al pericolo incendi”, fa notare.