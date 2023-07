Caldo, giornata infernale nello Stretto: +46°C nel messinese, +43°C a Reggio ma dalla notte cambia tutto. Il meteo

StrettoWeb

Lo Stretto di Messina sta vivendo una giornata drammatica per il caldo estremo e gli incendi che divampano praticamente ovunque, con gravi criticità in molte località delle province di Messina e Reggio Calabria. Le temperature sono pazzesche, ancora non sono stati battuti record storici ma siamo davvero ai limiti e c’è il rischio che nel pomeriggio qualche record possa saltare.

Fino al momento, in provincia di Messina le temperature massime (parziali e non definitive) sono di:

+46°C a Patti e Falcone

a Patti e Falcone +45°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Torregrotta e Piraino

a Barcellona Pozzo di Gotto, Torregrotta e Piraino +44°C a Fiumedinisi e Brolo

a Fiumedinisi e Brolo +43°C a Capo d’Orlando

a Capo d’Orlando +41°C a San Pier Niceto e Antillo

a San Pier Niceto e Antillo +40°C a Messina

a Messina +39°C a Torre Faro

a Torre Faro +38°C a Novara di Sicilia

a Novara di Sicilia +37°C a Floresta

Invece in provincia di Reggio Calabria abbiamo:

+43°C a Reggio Calabria e Rosarno

a Reggio Calabria e Rosarno +42°C a Scilla

a Scilla +40°C a Platì

a Platì +39°C a Bova Marina e Stignano

a Bova Marina e Stignano +38°C a Santa Cristina d’Aspromonte e Punta Stilo

a Santa Cristina d’Aspromonte e Punta Stilo +37°C a Gioiosa Jonica

a Gioiosa Jonica +36°C a Montebello Jonico

a Montebello Jonico +33°C a Gambarie d’Aspromonte

Il valore di Reggio Calabria è clamoroso, intanto perchè è il quarto giorno degli ultimi sei con temperatura massima superiore ai +42°C (in città la colonnina di mercurio ha raggiunto i +42°C giovedì 20, sabato 22 e ieri, lunedì 24 luglio). Oggi, inoltre, la minima notturna è stata di ben +32°C e adesso siamo stabilmente a +43,5°C da oltre un’ora, vicinissimi al record di caldo assoluto della città che è di +44,0°C e risale al mese di luglio 1998, venticinque anni fa. C’è il rischio che nelle prossime ore possa essere battuto.

Fa caldissimo anche nel resto di Calabria e Sicilia: spiccano i +47,6°C misurati nel centro storico di Siracusa, una temperatura davvero incredibile. Abbiamo inoltre +46°C a Catania, Acitrezza e Termini Imerese, +44°C a Palermo e Cefalù. Caldissimo anche in Puglia con +42°C a Bari e Foggia e +41°C a Lecce, ma quello di oggi pomeriggio è il picco del caldo che finirà a breve. Ha ormai le ore contate. Nella notte cambierà tutto, già dalla tarda serata si alzerà un forte e fresco vento di maestrale che farà crollare le temperature e da domani sarà tutta un’altra storia. Ondata di caldo archiviata, nuova fase fresca e gradevole con temperature massime sotto i +30°C (in alcuni casi, quindi, avremo un calo termico di 15°C in un solo giorno!) e anche qualche veloce temporale all’alba di domani nel basso Tirreno, tra le Eolie, il reggino, il messinese e lo Stretto.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: