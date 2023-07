Reggina, il selfie di Inzaghi: “verso Reggio”

StrettoWeb

Qualche giorno di relax a Reggio (provando a trattare la rescissione), poi il ritorno in famiglia e ora di nuovo la città dello Stretto. Pippo Inzaghi torna a Reggio Calabria, dove oggi comincerà il ritiro con la Reggina in seguito ai due giorni di visite mediche dei calciatori al Sant’Agata. “Verso Reggio” ha scritto il tecnico in un selfie pubblicato sui social. L’allenatore, come scriviamo da giorni su StrettoWeb, ha preso l’aereo da Milano questa mattina e arriverà al centro sportivo giusto in tempo per pranzo alle 13 e prima seduta stagionale.

Il tecnico è ancora sotto contratto per due anni, ma coi piani ridimensionati non ha intenzione di rimanere, al netto di quanto comunicato dal club. Intanto, però, lo stesso contratto gli impone di iniziare la preparazione, attendere l’evoluzione degli eventi e tenere sulla corda una squadra ad oggi spaesata, abbandonata e incerta sul proprio futuro, in attesa del giudizio del Tar.

Ancora una volta, come per buona parte del girone di ritorno, al fianco dei calciatori ci sono solo Inzaghi e Taibi. Del patron Saladini non c’è traccia, ma questa non è più una notizia.