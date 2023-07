Reggina, con Inzaghi l’addio resta probabile ma non è più così scontato

StrettoWeb

L’addio tra la Reggina e Pippo Inzaghi resta probabile, ma non è più così scontato al 100% come sembrava fino a poche ore fa. Il mister sta riflettendo e vuole aspettare per vedere come andrà a finire la situazione di una squadra ed una piazza a cui si è molto legato, così è probabile che la prossima settimana sia lui stesso – insieme a tutto il suo staff tecnico – a dirigere i primi allenamenti della squadra che si ritroverà al Centro Sportivo Sant’Agata per il raduno e le visite mediche tra martedì 18 e mercoledì 19, per poi iniziare la preparazione atletica giovedì 20 luglio. In giornate che saranno caldissime meteorologicamente in riva allo Stretto (oltre +40°C) ma ancor più roventi per il futuro del club.

Lunedì pomeriggio arriverà la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sul ricorso del club amaranto: in caso di riammissione in serie B, si riaccenderebbe un grande entusiasmo proprio alla vigilia del raduno e ad un mese esatto dall’inizio del campionato (ulteriori ricorsi avversi permettendo). Difficile fare troppe fantasie al momento: il solco tra mister Inzaghi e la dirigenza del club resta enorme dopo tutto quello che è successo nei mesi scorsi, ma secondo indiscrezioni in nostro possesso Super Pippo – per rispetto nei confronti della piazza – intenderebbe attendere fino all’ultimo momento per comprendere quali sono i piani futuri della società. L’attesa rescissione contrattuale non è ancora arrivata, e il volo che Inzaghi ha preso oggi dall’Aeroporto dello Stretto per Milano non sarebbe di sola andata.