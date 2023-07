Previsioni Meteo, ancora una giornata fresca e instabile in piena estate

StrettoWeb

La temperatura è ferma a +27/+28°C in pieno giorno, il 5 luglio: non potrebbe fare più fresco di così in piena estate sulle rive dello Stretto di Messina. Le temperature sono ben inferiori rispetto alle medie del periodo, tanto che nelle prime ore del mattino e in serata fa fresco persino per il corpo umano, con temperature sotto i +23°C, valori particolarmente insoliti per le notti estive dello Stretto.

Ma in tutto il territorio di Calabria e Sicilia sono giornate molto fresche, e perturbate. Nubi sparse stanno interessando buona parte della Calabria e del messinese, nella Sicilia nord/orientale. Nel pomeriggio avremo anche qualche pioggia, a tratti intensa, specie in Sila, sulle Serre, sulla Costa Viola e in Aspromonte, oltre che sui Peloritani.

Nei prossimi giorni arriverà l’estate, che significa caldo. Ma non avremo particolari eccessi di calore. Tornerà a splendere il sole indisturbato, le temperature aumenteranno in modo lento e graduale. Sabato e domenica saranno due splendide giornate estive con temperature massime finalmente in linea con le medie del periodo, intorno a +31/+32°C. Poi da lunedì 10 luglio farà un po’ più caldo, arriverà la seconda ondata di calore della stagione per l’avvezione dell’Anticiclone SubTropicale Africano che in settimana determinerà valori particolarmente elevati su gran parte d’Italia. Ma non sarà caldo record o particolarmente esagerato; al contrario sarà semplicemente estate, che significa anche qualche giorno a +35°C/+36°C e qualche notte a +27°C. Se non succede neanche a metà luglio, quando? Nulla di anomalo, quindi, all’orizzonte. Anzi. Di anomalo resta il gradevole fresco di questa prima parte di stagione: quest’anno non ha fatto caldo a maggio, non ha fatto caldo a giugno e non ne sta facendo affatto neanche in questa prima decade di luglio.

