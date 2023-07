Ponte sullo Stretto, Occhiuto: “investimento senza precedenti che cambierà il paradigma di tutto il Sud” | INTERVISTA

StrettoWeb

“Ci sono i teorici del benaltrismo che dicono: ‘Beh, fanno il ponte, ma mancano le strade’, dimenticando che quando si è fatta l’autostrada dicevano: ‘Fanno l’autostrada ma mancano le strade’. Ma una volta fatta l’Autostrada si sono fatte le strade. E sarà così anche sul ponte“. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto intervenendo a Santa Trada all’iniziativa di Forza Italia dedicata al ponte sullo Stretto, “Forza dell’Italia, chiave nello sviluppo del Mediterraneo”.

“I tre miliardi che abbiamo avuto per la Statale 106 – ha aggiunto – sono stati fonte di altre polemiche perché erano spalmati in 15 anni. Ma vi posso dire che ho ottenuto da Anas, e probabilmente anche dalla Ragioneria Generale dello Stato, la possibilità di bandire i lavori di questi tre miliardi, già l’anno prossimo. Li abbiamo ottenuti perché il ponte sullo Stretto non può essere una cattedrale nel deserto, ma un’opera capace di sviluppare e di far fare anche le opere complementari. E siamo riusciti ad ottenere da Anas la conclusione della progettazione fino a Melito Porto Salvo. Sono convinto che nei prossimi anni le risorse andranno dove ci sono i progetti. Stiamo facendo fare i progetti in maniera tale da attrarre poi le risorse. Abbiamo ottenuto da Ferrovie l’elettrificazione di tutte le tratte calabresi e questo grazie al Ponte, che attirerà l’interesse di milioni di persone e investitori. Investire in quest’area significa investire nell’intera Regione“.

Molto interessanti le parole del governatore nella video intervista concessa alla stampa a margine dell’evento, in formato integrale a corredo dell’articolo.