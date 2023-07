Ponte sullo Stretto, Matilde Siracusano: “ci abbiamo sempre creduto, i grillini ci prendevano in giro e invece adesso è legge”

StrettoWeb

Matilde Siracusano è sempre stata in prima fila per il Ponte sullo Stretto. Anzi, di più. Da deputato messinese, nella scorsa legislatura ha guidato la battaglia pro-Ponte da esponente della minoranza, quando il Ponte era fuori da ogni agenda di governo. E oggi, a Santa Trada a margine dell’evento di Forza Italia sul Ponte con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il governatore Roberto Occhiuto e lo stato maggiore del partito, Siracusano è intervenuta ai microfoni di StrettoWeb rivendicando la storicità di una battaglia nata da lontano.

“Questa è una grande sfida che per noi è una grande vittoria, soprattutto per Forza Italia“, esordisce Siracusano nell’intervista (video integrale a corredo dell’articolo). “Ci abbiamo sempre creduto anche quando nessuno ci credeva. Questa è un’opera che ha l’impronta del Presidente Silvio Berlusconi, un’opera che darà uno slancio straordinario a questo territorio, i benefici saranno inquantificabili, quello che possiamo quantificare sono i costi ma non i benefici. Grazie a questo governo, grazie alla determinazione del ministro Salvini, entro il prossimo anno avremo l’aggiornamento del progetto all’esecutivo per l’avvio dei cantieri. Anche la stampa locale ci ha aiutato a rilanciare quest’opera. Ricordo nella scorsa legislatura come i miei interventi in aula suscitavano l’ilarità dei membri del governo giallorosso, del Movimento 5 Stelle che ci rideva in faccia, ritenendo uno spreco di risorse un’opera che determinerà uno sviluppo straordinario in termini di rilancio dell’occupazione, di investimenti, di turismo, di sviluppo dei porti tramite le merci e di realizzare l’alta velocità ferroviaria soltanto grazie al Ponte sullo Stretto di Messina. I Siciliani pagano una tassa occulta di 6 miliardi l’anno per l’insularità, per l’assenza del Ponte sullo Stretto. Realizzare il Ponte dimostrerà al mondo che l’Italia è unica e capace di realizzare cose straordinarie. Adesso non sono più parole, contano i fatti. Abbiamo votato un decreto, approvato dal parlamento, che porterà all’avvio dei cantieri entro il prossimo anno“.