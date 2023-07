Piloti per Passione: Fallara dà spettacolo a San Piero Patti e domenica prossima si gareggia a Gambarie

StrettoWeb

Agostino Fallara, pilota della scuderia di Sambatello fa parlare di se anche a San Piero Patti. Dopo l’incoveniente occorsogli a Luzzi e tanta voglia di riconfermare il suo valore, allo slalom siciliano con notevole autorità si colloca 1° di classe S, 2° di gruppo e 3° assoluto, precedendo vetture molto più potenti. Sfortunata la gara di Giovanni Greco, anche lui della scuderia Piloti Per Passione che per un susseguirsi di problemi non riesce a vedere la bandiera a scacchi. E già gli sguardi sono proiettati al 7° slalom di Gambarie di domenica prossima, gara valida per il Trofeo Sud, organizzata dalla scuderia Piloti Per Passione con tutti i piloti schierati a fare gli onori di casa a chi vorrà intervenire e divertirsi sui 3 km che da Mannoli portano a Gambarie nella splendida cornice del centro turistico aspromontano.

Per accedere alla località turistica si potrà usufruire delle strade di Terreti, di Campo Calabro, di Sant’Eufemia d’Aspromonte e di Bagaladi. Il tratto di strada della SS 184 da Mannoli ma Gambarie sarà chiusa al traffico dalle ore 08,00 di Domenica 9 Luglio p.v.