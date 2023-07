Sicilia: disposto il fermo delle attività di pesca per il mese di ottobre

StrettoWeb

È stato pubblicato sul sito della Regione Siciliana l’avviso dell’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca, dall’1 al 30 ottobre 2023. Il fermo riguarda le unità che utilizzano reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti che sono iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana. Sono escluse le unità abilitate alla pesca oceanica.

Diverso per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana; le attività, per questo tipo di imbarcazioni, devono essere sospese in una data antecedente all’1 dicembre 2023 e deve essere comunicata all’autorità marittima almeno due giorni prima dell’inizio. Durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità sono ammesse catture accessorie di specie diverse a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia.