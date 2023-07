Messina, l’ospedale Papardo cambia nome: “a sceglierlo sarai tu”

StrettoWeb

L’ospedale Papardo di Messina cambierà nome e a sceglierlo saranno i cittadini: verrà presentata venerdì 28 luglio, ore 10.30, in conferenza stampa nella sede dell’Ordine dei medici e odontoiatri (via Bergamo 47) l’iniziativa “Dai un nome all’ospedale Papardo”, voluta dalla storica azienda ospedaliera con l’obiettivo di dare una denominazione che rispecchi appieno il legame tra il nosocomio e la comunità, dunque coinvolgendo in prima linea i messinesi.

All’incontro prenderanno parte il commissario straordinario dell’A.O. Papardo Alberto Firenze e il presidente dell’Ordine Giacomo Caudo che illustreranno i dettagli del sondaggio che prenderà il via a breve: infatti dal 29 luglio e fino al 31 agosto 2023 ogni utente potrà inviare i propri suggerimenti sul possibile nome della struttura attraverso un’apposita piattaforma web dedicata, con un link d’accesso veloce e intuitivo.

In una seconda fase, dal 1° al 9 settembre, una commissione apposita selezionerà le cinque migliori denominazioni proposte tra quelle pervenute e queste saranno soggette, dall’11 al 18 settembre, di una votazione finale via web con la scelta definitiva tra i nomi proposti sempre rivolta alla cittadinanza. Si tratta di un primo passo del Papardonell’ottica di un più ampio e articolato rebranding. Naturalmente la scelta dei cittadini sarà poi condivisa con le istituzioni regionali con un preciso iter burocratico nelle more dei nuovi atti aziendali e delle naturali modifiche normative necessarie a riguardo