A Messina l’iniziativa “Tiriamoci in ballo”, un momento di aggregazione fra giovani e anziani

Un momento di convivialità per ritrovare il piacere di stare insieme. L’Anteas Cisl di Messina, associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà, ha organizzato un’iniziativa di aggregazione che si terrà venerdì 28 luglio, alle ore 20, Presso il Centro Polisportivo Giovanni XXIII di via Palermo.

“Abbiamo pensato che occorre ritrovare la voglia di aggregazione – sottolinea il presidente di Anteas Messina, Gianfranco Giacobbe – quindi l’evento è l’occasione per stare insieme, giovani ed anziani, con una serata dedicata alla musica e al ballo. Un modo anche per riscoprire il piacere di vivere la periferia. Sarà un’occasione per stare insieme all’insegna del sano divertimento”.

“Dopo l’iniziativa simile organizzata a Milazzo – aggiunge il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – arriviamo a Messina con l’Anteas che conferma la volontà di essere un punto di riferimento per l’intergenerazionalità e per l’integrazione tra l’esperienza degli anziani e la vitalità dei giovani. Come Cisl supportiamo questo tipo di azione e siamo convinti che possa dare i frutti in futuro”.

Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione, recandosi presso la sede CISL di Via Palermo, 555 (dalle 9:30 alle 12:30) oppure presso l’adiacente CSI “Giovanni XXIII’ (dalle 9:30 alle 11:30 – dalle 17:00 alle 20:00).