Messina e la disabilità: presentato oggi il progetto “Polo Blu – Summer Village”

“Polo Blu – Summer Village” è stato presentato stamani, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e del presidente della Messina Social City, cui hanno preso parte i rappresentanti degli enti promotori del progetto estivo, insieme al Comune di Messina, rispettivamente l’ASP, l’IRCSS Neurolesi, l’Irib Cnr e l’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario “G. Martino” U. O. C. Neuropsichiatra infantile Brucaliffo percorso autismo.

“La soddisfazione più grande è sapere che le famiglie in carico ai servizi percepiscano la nostra attenzione come Amministrazione – ha detto il sindaco Basile – alla gestione di attività rivolte ai loro figli al fine di garantire una presenza capace di offrire opportunità e sostegno. Le iscrizioni a questo progetto testimoniano il loro apprezzamento a fare trascorrere in questa struttura, rinnovata, momenti di svago e di divertimento in spiaggia unitamente alle attività di laboratorio con l’obiettivo di favorire il loro benessere fisico e mentale, oltre a fruire di servizi di integrazione e assistenza a cura degli operatori della Messina Social City, che ringrazio per il loro impegno volto ad offrire un’estate serena ai nostri ragazzi”.

“In questi anni l’Amministrazione comunale – ha ricordato l’assessore Calafiore – ha voluto investire anche sul benessere delle persone con disabilità, e l’apertura del Summer Village rappresenta un sostegno per le famiglie che ne usufruiranno in quanto potranno contare su un servizio estivo aggiuntivo in continuità con il periodo scolastico. L’obiettivo è arricchire il percorso di crescita dei loro figli attraverso la fruizione di servizi allestiti all’Istituto Marino, grazie alla sinergia interistituzionale che ha consentito la realizzazione dell’iniziativa, che unitamente alla gestione da parte degli operatori della MSC sarà possibile far vivere a questi ragazzi una nuova esperienza estiva di tempo libero, all’insegna della socializzazione e dell’integrazione”.

L’iniziativa è articolata secondo una programmazione che prevede a un numero di 30 famiglie la mattina e 30 nel pomeriggio, secondo le fasce orarie 9-13 e 15 -19, di potere beneficiare di servizi integrativi e collaterali per la fruizione del mare mettendo a disposizione aree attrezzate e personale specializzato per la realizzazione di laboratori ludico ricreativi per i ragazzi. Si ricorda che ogni famiglia avrà la possibilità di prenotare il servizio per un massimo di due settimane; e per usufruire del servizio è necessario prenotarsi online al link https://www.messinasocialcity. it/polo-blu-summer-village- della-messina-social-city/ e in considerazione di un numero massimo di partecipanti, le domande saranno accolte in ordine cronologico di invio sino al raggiungimento dei posti disponibili e con la creazione di una lista a scorrimento.

“La scelta di proporre un progetto per l’attivazione del tempo libero di ragazzi durante il periodo estivo – ha aggiunto il presidente Asquini – nasce, oltre che dalla mission dell’Azienda Messina Social City, dalla considerazione che esso rappresenta un fattore determinante nella vita quotidiana di ogni persona, e ancor più per i ragazzi nel periodo delle vacanze estive. Pertanto, promuovere percorsi e iniziative di tempo libero significa riconoscere loro la dignità data dall’inclusione sociale, dell’essere persone tra le persone al fine di favorire la scelta e la possibilità reale di pensarsi come protagonisti e di conquistarsi sempre più spazi di autonomia”.