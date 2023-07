Messina, Cisl e Filca Cisl: “sospendere il lavoro nelle ore più calde”

StrettoWeb

La Filca CISL e la CISL Messina chiedono la sospensione del lavoro nelle ore piu calde. Il segretario generale del sindacato territoriale della CISL Messina Nino Alibrandi e della Filca CISL Nino Botta hanno chiesto alla Prefetta di Messina, Cosima Di Stani, un incontro urgente per affrontare i problemi che l’eccezionale ondata di calore sta causando alle maestranze dei cantieri edili ed affini.

I dirigenti della CISL e della Filca ritengono opportuno che all’incontro siano presenti tutte le associazioni datoriali, industriali e artigiane, oltre alle tre sigle confederali del settore e all’OPT. Tutto ciò si rende necessario per concertare assieme un protocollo che preveda la sospensione delle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, in modo da tutelare le maestranze che operano nei cantieri. Il protocollo richiesto è oltretutto indispensabile per evitare discrepanze nella attuazione della circolare Inps/ Inail che prevede l’astensione dal lavoro quando si percepiscono 35 gradi.