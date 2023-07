Giardini Naxos: parte stasera la 28esima edizione del Festival del Film per Ragazzi

StrettoWeb

Si alza il sipario sulla 28esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos, dedicata a Don Lorenzo Milani, nel centenario dalla sua nascita.

L’evento, come di consueto ospitato nella storica sede dell’Oratorio Don Bosco, prenderà il via stasera alle ore 20.00 con il tesseramento di tutti piccoli e grandi e, successivamente, verranno presentati i trailers di tutti i film in concorso.

A seguire è in programma “Disney 100” per celebrare i cento anni della famosa Casa di Produzione americana, con la proiezione di alcuni trailers dei film più famosi. A seguire, alle 21.30 il grande classico della Disney “La bella e la bestia” aprirà ufficialmente la 28esima edizione del Festival. Le serate del Festival saranno presentate da Padre Gianluca Monte, parroco della Parrocchia San Pancrazio Vescovo, di Giardini Naxos, promotrice dell’evento e dal direttore artistico Ignazio Vasta.

La serata di domani, martedì 25 luglio, sarà invece caratterizzata dalla consegna del Premio Naxos Cavalluccio Marino al Maestro Beatrice Venezi, direttore d’orchestra di fama internazionale e direttore artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio di Musica di Milano “Giuseppe Verdi” in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, Beatrice Venezi ha collaborato nel corso della sua carriera con interpreti di fama internazionale quali Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Valentina Lisitsa, Andrea Griminelli, Eleonora Abbagnato, Carla Fracci e Andrea Bocelli.

Con oltre 160 concerti sinfonici e 50 spettacoli d’opera all’attivo, il Maestro ha lavorato per le più prestigiose istituzioni musicali italiane ed internazionali. Attualmente Consigliere del Ministro dei Beni Culturali per la Musica, ha ricoperto il ruolo di Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana, Direttore Principale dell’Orchestra Milano Classica e Direttore Principale Ospite del Festival Pucciniano di Torre del Lago.

Nel corso della sua precoce carriera ha ricevuto vari riconoscimenti, in particolare per le sue capacità artistiche e per l’impegno nella diffusione della cultura musicale classica nelle giovani generazioni, tra cui lo storico Premio Scala d’Oro, il Premio Pegaso della Toscana, il Premio Kinéo e il Premio Gentile da Fabriano.

Si adopera per la diffusione dell’opera classica in modo accessibile e accattivante e, nel dicembre 2022, ha avuto l’onore di dirigere il tradizionale Concerto di Natale al Senato della Repubblica Italiana, trasmesso in diretta su RAI 1.

Attribuisce alla musica un valore sociale, portatrice di importanti messaggi di apertura e innovazione soprattutto in ambienti tradizionalmente appannaggio del genere maschile, dove ancora oggi, in alcune parti del mondo, c’è scetticismo e perplessità per i ruoli maschili svolti dalle donne. È stata la prima donna a salire sul podio in Paesi come l’Armenia, la Georgia e l’Azerbaigian, dove ha ricevuto l’apprezzamento e la stima del pubblico per il suo impegno a favore dell’eliminazione di ogni discriminazione nei confronti delle donne.

La consegna del Premio Naxos Cavalluccio Marino a Beatrice Venezi è in programma alle ore 21.00. A seguire sarò presentato il concorso “Un fumetto per Don Milani” e poi verrà proiettato il film “Il ragazzo e la tigre” di Brando Quilici. La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia San Pancrazio Vescovo, di Giardini Naxos guidata da Padre Gianluca Monte, con la collaborazione del Centro Studi Cinematografici, il Comune di Giardini Naxos, dalla Città Metropolitana di Messina, il Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, il Consultorio La Famiglia, il Cinecircolo S. Quasimodo e con il Ministero della Cultura. Media Partner RadioTaorminaTV.

Il programma completo

24 luglio – INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL

ore 20,00 tesseramento ore 20,30 Trailers film in concorso – ore 21,00 Disney 100. Trailers di alcuni film Disney famosi. Ore 21,30 La bella e la bestia di Gary Trousdale, Kirk Wise, Usa 1991

25 luglio

ore 21.00 – Consegna Premio Cavalluccio Marino a Beatrice Venezi. Ore 21.15 Concorso Un fumetto per don Milani. Presentazione della sua figura con diapositive e clip. Regolamento per partecipare al concorso. Ore 21,30 Il ragazzo e la tigre di Brando Quilici, Italia 2022

26 luglio

ore 20,30 Bambine e bambini oltre il Mediterraneo 2. Cortometraggi a cura del Cinit Cineforum Italiano. Ore 21,30 Yakary. Un viaggio spettacolare di Toby Genkel, Xavier Giacometti, Belgio/Germania/Francia 2020

27 luglio

ore 20,30 Book Trailers del Liceo C. Caminiti. Ore 21,30 Anna Frank e il diario segreto di Ari Folman, Israele/Lussemburgo/Belgio/Olanda/Francia 2021

28 luglio

ore 20,30 Presentazione della Polisportiva P.O.R.To Don Bosco con supporto video. Ore 21,30 Belle & Sebastien – Next Generation di Pierre Coré, Francia 2022

29 luglio

ore 20,30 Premiazioni dei migliori elaborati del Concorso Un fumetto per don Milani. Ore 21,30 Mirai di Mamori Hosoda, Giappone 2018

30 luglio

20,30 Premiazioni al Miglior film in concorso e alla memoria di Mons. Salvatore Cingari. Ore 21,30 Film fuori concorso Non ci resta che vincere di Javier Fesser, Spagna 2018