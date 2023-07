Acr Messina: nuova offerta di Mannino, Sciotto propenso ad accettare

StrettoWeb

Fabrizio Mannino è tornato all’attacco per acquisire l’Acr Messina. Sembrerebbe sia giunta una nuova offerta da parte del noto imprenditore per acquisire la società e, questa volta, Pietro Sciotto, pare sia propenso ad accettare o comunque trattare per “limare” l’offerta. Sulle cifre e sulla gestione del debito, al momento, c’è massimo riserbo.

Come scriviamo ormai da giorni, una cosa è chiara: bisogna fare presto, c’è un’intera stagione da programmare e bisogna decidere il nuovo organigramma societario che poi dovrà adempiere alla costruzione della sqaudra.