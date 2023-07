Acr Messina: il tempo stringe, va pianificata la nuova stagione

StrettoWeb

Al momento c’è un’unica certezza: l’Acr Messina parteciperà al campionato di Serie C dopo il parere positivo della Covisoc. Finita questa fase delicata, ora bisogna pianificare la nuova stagione (e siamo già in ritardo). Delicata la scelta del nuovo direttore generale e del nuovo direttore sportivo che avranno il compito di allestire una squadra competitiva (compreso l’allenatore) anche se non si sanno le risorse a disposizione. Da sottolineare, però, che il presidente Sciotto è comunque propenso a passare la mano: a che condizioni non si è capito e nessuno lo sa, forse nemmeno Mannino, ma di fatto la condizione societaria è precaria.

Urge comunque chiarezza: la stagione è alle porte e se non si vuole vivere l’ennesima stagione tribolata serve assolutamente un cambio di passo nel giro di pochi giorni per rispetto della città e soprattutto dei tanti tifosi che hanno seguito la squadra al “Franco Scoglio” ed in trasferta.