Acr Messina: Mannino non molla, pronta una nuova offerta per rilevare la società

Ci sono ancora poche certezze sull’Acr Messina: di sicuro parteciperà al campionato di Serie C, per il resto è tutto in stand-by. Come abbiamo scritto qualche giorno fa, mentre tutte le società italiane pensano ad organizzare i ritiri pre-campionato e ad allestire gli organici, in riva allo Stretto la programmazione della nuova stagione è ancora in alto mare.

L’Acr, quindi, resta nelle mani del presidente Pietro Sciotto anche se, da qui a qualche giorno, dovrebbe arrivare una nuova offerta di Mannino per prelevare la società. Sarà la volta buona? La tifoseria lo spera.