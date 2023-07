Tutto pronto per il 7° slalom di Gambarie

StrettoWeb

Ottenuti i nulla osta di Prefettura, Questura, Regione Calabria, Parco Nazionale dell’Aspromonte, comune di Santo Stefano d’Aspromonte, si lavora agli ultimi dettagli organizzativi in vista delle verifiche sportive e tecniche che si terranno domani, Sabato 8 Luglio presso il Grande Albergo di Gambarie iniziando con il colleggio dei commissari, alle ore 15,00. Seguiranno le operazioni di messa a punto del percorso di 2.990 mt su cui sono presenti 11 postazioni di rallentamento che dalla località Ventre di Mannoli porta a Gambarie. Ben 76 gli iscritti che si contenderanno la vittoria di classe, gruppo, assoluta, per questa classica gara valida per il Trofeo Sud Italia e per Challenge Slalom Calabria 2023 messa punto dal gruppo della scuderia di Sambatello “Piloti per Passione”, soprattutto dall’efficiente segreteria guidata da Francesca Elisa Denisi, che da mesi lavora per la migliore riuscita della manifestazione.

E 29 dei propri piloti saranno ai nastri di partenza per bissare il successo dello scorso anno e continuare la serie positiva che ha visto 5 vittorie assolute di scuderia su cinque gare disputate in questo inizio di stagione agonistica, in Calabria. Domenica start della gara alle ore 09,00 e chiusura della strada alle ore 08,00. Per raggiungere Gambarie si possono usare le strade che vi giungono da Sant’Eufemia d’Aspromonte, da Campo Calabro, dal Terreti e da Bagaladi.