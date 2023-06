Venditori ambulanti a Tropea, continua la prevenzione: merce contraffatta, sequestri e sanzioni

StrettoWeb

Una destinazione turistica con reputazione internazionale, impeccabile ed attiva in tutti i mesi dell’anno, non può e non deve essere piazza e mercato per venditori ambulanti. Rispetto al fenomeno l’attenzione resta altissima e l’attività di prevenzione e repressione non conosce sosta. “In linea con l’impegno portato avanti attraverso il regolamento di polizia urbana, con la classificazione del territorio comunale in aree sensibili e l’introduzione dei Daspo urbani – sottolinea il Sindaco Giovanni Macri – soprattutto in questo periodo dell’anno continuano e si intensificano i controlli sull’intero territorio comunale. Dal litorale al perimetro del centro storico”. È dei giorni scorsi l’operazione degli agenti della Polizia Municipale che, nel corso dell’attività di controllo sul territorio ed in particolare sulla spiaggia, hanno sequestrato merce contraffatta e sanzionato i venditori, non in regola con la documentazione e privi di autorizzazioni