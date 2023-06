Tropea, che spettacolo! La perla del Tirreno in copertina sulla rivista “Bell’Italia”

StrettoWeb

È il celebre scoglio sovrastato dal Santuario di Santa Maria dell’Isola, riconosciuto nel mondo quale icona e simbolo della destinazione Calabria, l’immagine scelta per la copertina del numero di giugno di Bell’Italia, seguitissima rivista dedicata alle località e alle bellezze artistiche, paesaggistiche e turistiche del Belpaese. “L’attenzione che il Principato continua a registrare sui media nazionali, amplificando in tutto il mondo l’immagine di questo territorio e della Calabria – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per questa nuova prima pagina nazionale – è un fatto da commentare positivamente e che riflette l’impegno che l’Amministrazione Comunale continua ad investire nel marketing territoriale”.

Divine trasparenze. È, questo, il titolo dell’approfondimento che apre a pagina 84 della rivista mensile fondata dall’Editoriale Giorgio Mondadori e che per 8 pagine, tra immagini e suggestioni, emoziona il lettore attraverso i paesaggi che si stagliano da Capo Vaticano a Pizzo, passando da Tropea, borgo appeso a un costone di tufo a picco sul mare. Immersioni nei fondali, trekking nell’entroterra e incontri del gusto con ‘nduja e Cipolla Rossa di Tropea. Sono, queste, le esperienze proposte dalla rivista nella rubrica Dove Come Quando.

“L’inizio dell’estate – si legge nel servizio – è il periodo migliore per apprezzare in pieno la bellezza di questo tratto di costa calabrese: un mare limpido dalle mille sfumature di blu lambisce una sfilata di calette di candida sabbia, incorniciate da scogliere a picco e da una macchia mediterranea nel pieno della fioritura. Qui – zooma Bell’Italia – è come se l’Appennino precipitasse per 120 metri nel Tirreno, frantumandosi in mille anfratti e piscine naturali dalle abbaglianti sfumature turchesi. Un incontro fra terra e mare che genera spettacoli naturalistici unici con vertiginose scogliere, meravigliose insenature, faraglioni e pinnacoli rocciosi che fanno da cornice a calette segrete e piccole spiagge”.