Terremoto in Calabria, scossa a Cosenza | LIVE

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 11:15 in Calabria e precisamente in provincia di Cosenza. Il sisma è stato registrato dall’INGV e si è trattato di un evento la cui magnitudo è stata di 3.3 a 8 km Nord da Corigliano Calabro e una profondità di 10 km. Non si segnalano danni a persone o cose.

Epicentro terremoto a Corigliano-Rossano, il sindaco: “già emesso ordinanze di messa in sicurezza”

“Cari concittadini, é stata avvertita una scossa di terremoto in più zone della città. L’istituto nazionale di geologia ha registrato una scossa di magnitudo 3,3 con epicentro Corigliano ad una profondità di 10 chilometri. Con la Protezione Civile Comunale siamo già sui luoghi dove é stato maggiormente percepito per accertarci che non ci siano criticità, soprattutto sui luoghi che abbiamo già segnalato o sui fabbricati sui quali abbiamo già emesso ordinanze di messa in sicurezza“.

“Le segnalazioni di emergenza bisogna chiamare i numero di emergenza, con particolare riferimento al 115 per i vigili del Fuoco oppure ovviamente 118 per eventuali emergenze sanitarie. Per segnalare criticità alla Protezione Civile Comunale abbiamo già attivato il numero 09835491654. Ovviamente questo é un messaggio di sicurezza, al momento non si registrano criticità”.