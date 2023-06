Paura per bimba di 5 anni: è scomparsa nel nulla dopo lite col cuginetto

StrettoWeb

Una bambina di 5 anni di origine peruviana, Kata, è scomparsa nella zona di Novoli a Firenze nel primo pomeriggio di ieri. La bimba al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e pantaloni lunghi rosa. La madre, rientrata dal lavoro, non ha trovato la figlia e ha lanciato l’allarme della sua scomparsa.

Controlli con l’unità cinofila sono stati effettuati nello stabile situato all’angolo tra via Maragliano e via Boccherini a Firenze dove vive Kata, diminuitivo di Kataleya, la bambina di 5 anni, di origine peruviana, scomparsa da ieri. Il cane, lasciato libero, si poi diretto verso via Monterverdi ed è entrato in un altro palazzo, poco distante, dove sono entrati anche i militari.

Da quanto appreso, la bambina sarebbe scomparsa non mentre si trovava in strada in via Monteverdi come diffuso inizialmente, ma sembra stesse invece giocando con altri bambini nel cortile dello stabile dove vive, l’ex hotel Astor che è occupato da alcune famiglie e sembra stesse bisticciando con un cuginetto.

Le ricerche sono state condotte dai carabinieri e vigili del fuoco, unitamente alle unità cinofile.