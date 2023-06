Reggio Calabria, tragico incidente stradale tra Natile e Bovalino: morti mamma e bambino, grave altra bimba | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un drammatico incidente stradale si è verificato poco fa sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile e precisamente in Contrada Petrara a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Il bilancio del sinistro è di due morti e di un ferito. Un’auto è precipitata in una scarpata profonda più di 3 metri e l’impatto è stato fatale per due persone, mamma di 39 anni e bimbo di 11, rimasti incastrati tra le lamiere del mezzo. E’ ferita e in gravi condizioni anche la sorellina di 13 anni che era a bordo della vettura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco – che hanno estratto le persone coinvolte dal mezzo, purtroppo in due casi già soltanto dei corpi senza vita – e i soccorritori del 118 che hanno potuto solamente constatare il decesso delle due vittime e soccorrere la bambina trasportandola d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Locri. La ragazzina, secondo quanto si é appreso, a causa della gravità delle sue condizioni, sarà trasferita nell’ospedale di Reggio Calabria.