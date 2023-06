Reggio Calabria, nuovo terribile incidente stradale a pochi metri dal Duomo: un morto | LIVE

StrettoWeb

Nuovo terribile incidente stradale questa sera nel centro storico di Reggio Calabria. Dopo quello di poche ore fa nei pressi di piazza De Nava e del Museo, pochi minuti fa un altro sinistro stavolta con conseguenze drammatiche. Una persona, infatti, è deceduta a seguito del violento scontro tra due automobili all’incrocio tra via San Francesco da Paola e via XXI Agosto, a pochi metri da piazza Duomo.

In base alle prime frammentarie informazioni che arrivano dal luogo del sinistro, non è chiaro se la vittima sia morta per l’incidente in sé o a seguito di un malore. Nel caso in cui sia morto per un malore, non è ancora chiaro se si tratta di un improvviso malessere sopraggiunto al volante (e forse potrebbe essere la causa dell’incidente stesso), o se al contrario l’incidente abbia innescato il malore per il grande spavento. In ogni caso, le testimonianze sono contrastanti e la dinamica non è ancora stata ricostruita dalle forze dell’ordine. L’auto è comunque schiantata contro il muro, completamente sul marciapiede, quindi lo scontro è certamente stato violento. La vittima, ancora in auto dentro una zona transennata dalle autorità, sarebbe un uomo anziano.

Sul posto un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine: sono presenti Polizia, Polizia Stradale, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco e soccorritori del 118. In corso tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro. Le due auto coinvolte nel sinistro sono un’Audi A3 nera e una Mazda rossa.

Quello di stasera è il secondo morto in poche ore a Reggio Calabria, dopo l’uomo deceduto al GOM questa mattina a seguito di un malore improvviso che aveva a sua volta determinato un incidente stradale ieri sera a Pentimele. Complessivamente, si tratta del quarto incidente stradale delle ultime 24 ore in città: ai tre già citati si aggiunge quello di questa mattina tra auto e camion in via Cardinale Portanova.

