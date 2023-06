Reggio Calabria, accusa malore improvviso al volante e si scontra con un’altra auto a Pentimele. Poi muore in Ospedale

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 16, in via Nazionale Pentimele a Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra due auto che si sono scontrate in lievemente e si presume che probabilmente l’incidente sia stato causato dal malore di uno dei due conducenti che ha perso il controllo del mezzo.

L’uomo è sceso dalla vettura in stato confusionale ed è stato accompagnato in ospedale per i controlli del caso e ricoverato al GOM ma purtroppo questa mattina è deceduto.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale di Reggio Calabria che ha effettuato i rilievi del caso e sta ricostruendo la dinamica del sinistro.