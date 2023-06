StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un incidente stradale si è verificato pochissimi minuti fa in via Cardinale Portanova a Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra un camion e un’auto ma per fortuna non si registrano feriti. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Il traffico sta subendo qualche disagio essendo via Cardinale Portanova un nodo nevralgico in città. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia Municipale.