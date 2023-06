Reggina, Taibi parla del futuro di mister Inzaghi

StrettoWeb

E’ ancora incerto il futuro di Pippo Inzaghi sulla panchina della Reggina. Dei rapporti non più idilliaci tra l’allenatore e la proprietà scriviamo ormai da un po’. La ferita, aperta la notte post Reggina-Cagliari 0-4, non si è mai rimarginata, ma anzi si è sempre più allargata, passando per la turbolenta serata dopo Reggina-Ascoli.

Considerando i due anni di contratto, le parti si devono ancora incontrare per parlare di futuro e lo faranno dopo l’omologa, che arriverà a breve, tra la fine di questa e l’inizio della prossima settimana. Dopo l’ok del Tribunale, dunque, si comincerà a parlare di programmi e di intenzioni. Sul futuro di Inzaghi, è intervenuto con una battuta sibillina il ds Taibi, ospite di SportitaliaMercato. “La permanenza di Filippo Inzaghi? Dobbiamo ancora parlarne“, le parole del ds.