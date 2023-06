Nuovo Aeroporto a Reggio Calabria? Il M5S scende in campo: “ecco perché si può”

StrettoWeb

“Abbiamo fatto questa interrogazione dopo aver valutato i dati dell’Aeroporto – negli ultimi 5-6 anni – mandato a morire e per cui si stanno per spendere 60 milioni di euro a una struttura in decadenza. Vogliamo dire al Ministro delle Infrastrutture di valutare preventivi di spesa per la costruzione di un nuovo Aeroporto con l’intermodalità prevista da Messina”. Sono le parole pronunciate da Riccardo Tucci, parlamentare del Movimento 5 Stelle che ha presentato un’interrogazione al Ministro Salvini relativamente all’Aeroporto di Reggio Calabria.

Questa mattina Tucci ha tenuto una conferenza stampa, alla presenza dei Sindaci f.f. Brunetti e Versace, per parlare di questa interrogazione e spiegarne i motivi, che confluiscono nella proposta di realizzare un nuovo scalo con metà della spesa – a suo dire – rispetto a quella attuale per riammodernare la struttura. A margine dell’intervista concessa ai giornalisti il grillino ha parlato anche di Ponte sullo Stretto, ovviamente ribadendo la posizione del suo partito – assolutamente contraria – alla grande opera.

Sempre in rappresentanza dei 5 Stelle, ai nostri microfoni, è poi intervenuto Fabio Foti, che ha chiesto la possibilità di unirsi: “per l’Aeroporto è il momento delle sinergie, di mettere insieme i saperi. A Reggio non pratichiamo lo sport del network, dell’unione, ma tutti vogliamo volare”.

Fabio Foti (M5S) sull'Aeroporto di Reggio