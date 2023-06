“Nel Mare, il Vento”: salpa da Tropea il progetto di psicologia e vela per supportare le pazienti oncologiche

StrettoWeb

Un’esperienza fisica ed emozionale per vivere il mare, promuovere la salute femminile e creare nuove opportunità di condivisione e scoperta delle potenzialità individuali. E’ il senso dell’iniziativa “Nel Mare, il Vento” che dal 15 al 18 giugno, nel Porto di Tropea e nella cornice della manifestazione velica “Cyclops Route 2023”, realizzerà un progetto di psicologia e vela, didattico, umano e formativo, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori femminili e all’empowerment delle pazienti. Ideato da IrisRoma x leDonne x laVita Onlus nel solco della visione della sua fondatrice, la dottoressa Olga Naso, recentemente scomparsa, e patrocinato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, l’appuntamento proporrà a un gruppo di donne che si confrontano con l’esperienza della malattia oncologica tre giorni di incontro e condivisione per acquisire strumenti utili ad affrontare psicologicamente le difficoltà, durante e dopo la cura.

Il tutto in un setting particolare e insolito, quello della barca a vela, sotto la supervisione della psicooncologa Stefania Carnevale e della velista Anna Sargenti. Come spiegano le dott.sse Barbara Costantini e Stefania Carnevale, che hanno curato il progetto, “la navigazione e le attività in barca a vela rappresentano un mezzo potente attraverso il quale riattivare e dare voce ai vissuti personali di chi ha effettuato un percorso di cure oncologiche. Riprendere a navigare stabilendo una “rotta”, infatti, può essere un’occasione di recupero della progettualità personale inter- “rotta” durante le cure. Per questo motivo, le storie di malattia che saranno raccolte potranno diventare un faro, una luce buona, per altre donne che si troveranno prendere il “timone” e a navigare nella malattia”.

Domenica 18 giugno, presso La Maison nel Porto di Tropea, IrisRoma x leDonne x laVita ONLUS promuoverà inoltre “Per Sapere, per Capire”, un incontro informativo dedicato alle più recenti strategie di prevenzione e accuratezza delle terapie per i tumori femminili. Rivolto ai medici del territorio, ai pazienti e ai caregivers, l’evento sarà a cura della professoressa Daniela Terribile – chirurga senologa oncologa della Fondazione A. Gemelli UniCatt. di Roma e presidente S. Komen Italia – della professoressa Maria Giovanna Salerno – direttrice Dipartimento Salute Donna e Bambino, UOC Ginecologia e Ostetricia San Camillo-Forlanini di Roma – della dottoressa Maria Giovanna Fava – Dirigente Medico UOC Endocrinochirurgia, Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro – e del dottor Giuseppe Mangialavori – radiologo e senologo.

A conclusione dell’iniziativa “Nel Mare, il Vento” e della regata “Cyclops Route 2023”, IrisRoma x leDonne x laVita ONLUS premierà gli equipaggi arrivati primi e offrirà un piccolo happening artistico di letteratura e musica. Per informazioni relative al progetto “Nel Mare, il Vento”, scrivere a comunicazione@irisroma.org – presidente@irisroma.org (www.irisroma.org – 3485686198). Tutte le informazioni organizzative e il modulo di iscrizione alla “Cyclops route 2023” sono reperibili sul sito www. circolovelicosantavenere.it.