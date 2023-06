Inzaghi, nel suo libro anche Reggio Calabria: “colpo di fulmine, città meravigliosa e da amare”

StrettoWeb

Non ha mai nascosto il suo affetto per Reggio Calabria e la gente ha apprezzato perché ha capito sin da subito che era sincero. Lui, la sua famiglia, con la compagna e i bambini, il primo bagno a mare alla Sorgente in mezzo ai reggini. Tra Pippo Inzaghi e la Reggina è stato subito vero amore. Un colpo di fulmine, lo definisce lui. Nella parte finale del suo libro presentato ieri a Milano, “Il momento giusto”, c’è anche spazio per parlare dell’esperienza di quest’anno sullo Stretto.

Parole bellissime sulla città, sulla piazza, sui calabresi, con qualche breve cenno al campionato. “Nell’estate del 2022 – si legge – il mio giro d’Italia mi ha portato a Reggio Calabria. Ed è stato un colpo di fulmine. Il mare in città ti cambia la vita e qui Edoardo ha cominciato a correre e a calciare qualunque cosa gli capiti vicino ai piedi. Angela si è integrata benissimo e ha apprezzato fin dal primo giorno le bellezza della natura, il mare, gli scenari meravigliosi oltre all’affetto dei calabresi”.

E poi continua ancora con gli elogi: “Reggio Calabria è una città da amare e da vivere giorno per giorno. E io ho cercato di dare il mio contributo facendo crescere la squadra. Siamo partiti con l’obiettivo della salvezza, poi l’entusiasmo dei ragazzi e dei tifosi ci ha spinto nella zona altissima della classifica. Sapevo che sarebbero arrivati i momenti difficili, purtroppo si sono combinati con episodi sfortunati. Ma, a prescindere dal piazzamento finale, porto dentro di me la consapevolezza di un grande lavoro e di un forte legame con questa terra meravigliosa. Terra di lavoratori e di emigranti, come notai nell’estate del 2006 in Germania”, aggiunge il tecnico, il cui futuro potrebbe conoscere una svolta dopo le notizie dell’ultim’ora, con le dimissioni di Cardona e del CdA e la conferma del passaggio di proprietà.