Green Week 2023: iniziativa dell’associazione Dedalo a Reggio Calabria | INTERVISTA

L’Associazione Dedalo, in occasione dell’EU Green Week 2023, ha organizzato un evento a Piazza Italia a Reggio Calabria sulla tematica europea “Delivering a net-zero world”. L’iniziativa si è articolata in una performance d’arte estemporanea aperta a tutti gli artisti che desiderano realizzare un’opera ispirata ai temi Green. Durante l’estemporanea per adulti, i bambini potranno divertirsi a realizzare opere d’arte sui materiali messi a disposizione dall’Associazione Dedalo; saranno dunque realizzati cartelloni e tele dai bambini, volti alla promozione di una vita eco-sostenibile. Infine la Drag Queen Lady Patata intratterrà i bambini con balli di gruppo e giochi dinamici.

La Green Week è l’opportunità annuale di discutere, acquisire familiarità o persino celebrare la politica ambientale dell’UE, celebrare i progressi compiuti, incoraggiare individui, comunità e organizzazioni a intraprendere azioni più incisive in futuro, promuovere costantemente lo sviluppo sostenibile. Ai microfoni di StrettoWeb, la scrittrice reggina Grazia Fotia, ha detto: “voglio ringraziare l’associazione Dedalo per avermi invitata per esporre i miei libri in cui vengono trattati vari temi sull’ambiente”.

