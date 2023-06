Terribile esplosione nel centro di Parigi: crolla un palazzo, si cercano vittime | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas ha provocato un enorme incendio nel 5° arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Secondo quanto si apprende, almeno un palazzo è crollato. Una densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città. Sul posto stanno accorrendo pompieri e ambulanze. Il rogo è divampato in rue Saint-Jacques, vicino il Pantheon.

L’edificio esploso è sede di una scuola di musica americana. A renderlo noto è Le Parisien. Tutti i vetri degli edifici vicini sono esplosi, rende inoltre noto il quotidiano, precisando che gli stabili vicini sono stati tutti evacuati.

La fuga di gas, oltre al crollo della facciata di un edificio, ha innescato incendi in una serie di altri palazzi. Lo riporta Le Figaro citando autorità locali. “Gli edifici sono in fiamme, state alla larga per consentire ai vigili del fuoco di intervenire“, ha dichiarato il funzionario Edouard Civel.

Si cercano eventuali vittime. Il sindaco Anne Hidalgo è sul posto. Intanto i pompieri hanno isolato tutto il quartiere dove si trova l’edificio crollato, è impossibile prendere la rue Saint-Jacques, che parte dalla Sorbona. Una ragazza che era nei paraggi al momento dell’esplosione ha testimoniato a Bfm Tv: “Non ho mai sentito niente di più forte“, ha detto, aggiungendo di aver sentito “un forte odore di gas” nella zona.

Aggiornamento: la prefettura parla di “16 feriti, di cui 7 molto gravi”

La prefettura di Parigi, affermando che “al momento nessuna causa dell’esplosione è accertata“, ha fornito un nuovo bilancio per il palazzo crollato, rispetto ai 4 feriti annunciati in precendenza: ci sono 16 feriti, di cui 7 in condizioni molto gravi. L’esplosione è avvenuta alle 17 nella place Alphonse Laveran, alla American Paris Academy, scuola americana di moda e design.

