Cronoscalata, cresce il fermento. Con numeri in aumento: “Gambarie sold out, straordinario”

Una settimana. Meno sei al gong. Domenica 25 giugno la 44ª Cronoscalata Santo-Stefano Gambarie, uno degli eventi sportivi più conosciuti, belli e attesi del territorio. Questa mattina, presso la sede di ACI Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione alla presenza delle Scuderie, delle Istituzioni e del padrone di casa, il Presidente di Aci Martorano.

E’ lui a esordire nel ricco parterre: “siamo alla 44ª Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, è un modo per iniziare l’estate. Abbraccia quell’area ma è sentita da tutto il territorio provinciale. E’ un evento patrocinato dalle Istituzioni perché rappresenta tutto il Sud, dalla Puglia alla Sicilia. L’obiettivo, come ACI, è quello di portare novità e aumentare gli iscritti. Siamo partiti con 70 iscritti il primo anno, dopo la pandemia, e ora è quello di superare i 150“.

Successivamente la palla passa a Lello Pirino, Scuderia Aspromonte: “la prima novità è che le verifiche del venerdì si svolgeranno in due momenti. Le vetture da turismo le svolgeranno giù alla villetta, coinvolgendo anche il paese di Santo Stefano; a Piazza Mangeruca ci saranno invece le vetture di sport. Ad oggi siamo a oltre 100 iscritti, ne aspettiamo altri. Anche quest’anno c’è la convenzione con la Caronte per far venire più persone possibili dalla Sicilia”.

L’altra Scuderia è quella di Piloti per Passione, capitanata da Giuseppe Denisi: “siamo in giro per l’Italia e non solo tutte le domeniche. Siamo reduci dalla gara dove anche l’Onorevole Cannizzaro ha fatto una buona figura. L’impegno e i sacrifici sono sempre tanti, per la nostra gara. Dico nostra perché non è mia, dell’Onorevole o della Scuderia, ma di tutto il territorio”.

Cronoscalata, parla Giuseppe Denisi (Piloti per passione)

Poi si passa alle Istituzioni, a partire dal Sindaco di Santo Stefano Malara: “ringrazio soprattutto l’ACI e le due Scuderie. Nel nostro territorio è facile fare rete e sinergia per tutto quello che lo stesso offre. L’Aspromonte va sempre più riscoperto, migliorato. Il tempo che scorre è dato dal numero delle edizioni, ma anche dal tempo di percorrenza per raggiungere questa montagna. Oggi vedo delle presenze storiche ma anche giovani, questo fa ben sperare. Annuncio un’altra novità: intorno a Gambarie lo sviluppo turistico è sempre più importante”.

Per il Delegato allo Sport della Città Metropolitana Gianni Latella: “è bello vedere tante persone a questa conferenza per un evento sportivo storico e importante per il territorio. Ricordo da bambino quando frequentavo Messina e anche lì si parlava di questa gara. Come amministratore della Città Metropolitana ho voluto che si facesse anche il Giro della Provincia, perché la nostra è una città sportiva e si possono organizzare manifestazioni sportive. Noi abbiamo un territorio meraviglioso, ma c’è un pregiudizio, quello di una montagna bellissima ma non riconosciuta a livello nazionale, soprattutto a causa dei sequestri di persona degli anni ’70-’80 e ’90. Ma ora questo evento può essere da volano e lo si può fare anche con la sinergia tra Istituzioni”.

Cronoscalata, intervista al delegato allo Sport Giovanni Latella

Salvatore Cirillo, Consigliere Regionale, è arrivato a Reggio in rappresentanza del Consiglio Regionale: “è importante anche la presenza della Regione, grazie all’input di Cannizzaro abbiamo subito voluto sponsorizzare l’evento. Si sta lavorando, tramite la Vicepresidente Princi, per riorganizzare il tutto dal punto di vista sportivo. E’ un indotto economico per la Calabria e vanno anche coinvolte le province”.

In ultimo, a prendere la parola è Francesco Cannizzaro, in qualità di Onorevole ma anche e soprattutto di pilota partecipante: “anche in una gara di ieri, a Luzzi, i reggini hanno portato a casa il podio. E’ stato bello vedere Piloti per Passione primeggiare, così come Scuderia Aspromonte. Parto da qui perché è sempre poca cosa la nostra potenzialità rispetto a ciò che riusciamo a fare. Sappiamo che l’ACI non ha un bilancio eccessivo per destinare risorse verso questi eventi, ma noi dobbiamo andare oltre le conferenze stampa, essere consequenziali a questo e a ciò che diciamo”.

“Non ero ancoro nata quando è nata la Cronoscalata, ma qui c’è chi l’ha vista nascere e crescere. Questo evento ha un carattere nazionale ed è qui che mi scatta la rabbia. Abbiamo un tracciato senza eguali in Italia, un territorio senza eguali in Italia. I piloti arrivano, si affacciano e vedono il mare, lo Stretto, e c’è chi lo scambia anche per un lago e va a cercarlo su Google Maps. No, quello è lo Stretto. C’è il merito di tanti, qui, affinché il movimento si rilanciasse e per questo sono contento dei numeri in aumento rispetto allo scorso anno”.

Poi Cannizzaro evidenzia un dato, il più bello: “Gambarie è sold out, mi diceva il Sindaco, e questo è un fatto straordinario. A parte agosto, di solito non sempre Gambarie va in tilt. C’è chi ha dovuto cercare strutture ricettive qui a Reggio Calabria, per pernottare”.

