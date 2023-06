Aeroporto, la promessa di Cannizzaro: “se ho una certezza, è quella del rilancio dello scalo!”

StrettoWeb

“Se c’è una certezza nella mia attività politica di questi anni, e tra le tante battaglie, è – assieme al Presidente Occhiuto e non solo – legata alla vittoria per il rilancio dell’Aeroporto dello Stretto. Poi leggo attacchi da chi ha avuto e ha delle responsabilità enormi sulla chiusura dell’Aeroporto, però ho questa certezza”. Così Francesco Cannizzaro a margine della conferenza di presentazione della 44ª Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie.

L’Onorevole, che parteciperà in qualità di pilota e appassionato, nel corso della conferenza odierna ha parlato di infrastrutture e dell’importanza che queste possono ricoprire nell’indotto economico attratto proprio da un evento seguitissimo come la Cronoscalata. “Chiudiamo gli occhi e pensiamo: Ponte sullo Stretto e Gallico-Gambarie. La Gallico-Gambarie verrà realizzata grazie a uno sforzo degli ultimi tempi, perché rischiava di fermarsi il cantiere. Sul Ponte i lavori inizieranno nel prossimo luglio. Poi penso a una nuova seggiovia, con l’impegno del Sindaco e la convenzione che verrà firmata la prossima settimana; ma anche al Porto. Penso a chi è sulla nave da crociera e viene attratto non dalla sagra, ma dalla Cronoscalata”.