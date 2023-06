Cannizzaro ricorda Berlusconi: “dobbiamo impegnarci in quei valori che mi ha insegnato”

StrettoWeb

A margine della conferenza di presentazione della 44ª Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, l’Onorevole Cannizzaro ha parlato di svariati argomenti, tra cui l’Aeroporto e le infrastrutture in generale, oltre che della gara di domenica in sé. Altro importante tema affrontato è stato quello di Silvio Berlusconi, a una settimana dalla sua morte. Cannizzaro, da Deputato di Forza Italia, non può non esaltare la figura di chi quel partito l’ha fondato.

Questa mattina lo ha voluto ricordare – dal momento che la conferenza era legata a un evento sportivo – per il suo impegno nello sport e quindi nel calcio. “E’ sempre puntuale parlare di Berlusconi, lui ha fatto differenza anche nello Sport; non nell’automobilismo, che è il tema odierno, ma nel calcio. Anche verso chi non c’è più dobbiamo impegnarci in quei valori che mi ha insegnato, affinché tutte le realtà sportive possano crescere di più. La Calabria, a tal proposito, ha recuperato molto ma deve ancora fare tanto”.